شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا كير: ناقشت مع الرئيس السيسي دعم طلابنا الدارسين في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيلفا كير رئيس جنوب السودان أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، خلال مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.

وأضاف سيلفا كير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي اليوم، أنه ناقش خلال المباحثات كيفية استخدام واستغلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين المصرية والجنوب السودانية في مجال التعليم لدعم طلابنا الذين يدرسون هنا في مصر.

كان الرئيس السيسي أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع سيلفا كير في قصر الاتحادية اليوم، تقديره الكامل للجهود التى يقوم بها رئيس جنوب السودان لأمن واستقرار جنوب السودان، موضحا أن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات .