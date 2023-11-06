تابع النائب سيمون ابي رميا مع المعنيين ما أثير حول ملف "ترميم" جدار على شاطئ البحصة في جبيل لمجمّع "بيبلوس مارين"، وحصل على كل المستندات القانونية التي تؤكّد ان هذا الجدار تصدّع بفعل العواصف البحرية، وبالتالي استحصل المالكون على موافقة من قبل بلدية جبيل ومن وزارة الاشغال العامة المسؤولة قانوناً عن هذا النوع من الملفات والاحالة الايجابية من قبل وزارة الداخلية.
وزار ابي رميا الموقع، وتواصل مع الجمعيات البيئية التي اثارت هذا الموضوع. وتبيّن ان الهدف هو فقط ترميم ما تصدّع ولا يوجد اي هدف للتوسع على حساب الاملاك العامة البحرية كما تردّد، مع العلم ان هذا المنتجع يدفع الرسوم المتوجبة عليه لمديرية الواردات في وزارة المالية.
ووعد ابي رميا بمراقبة الاعمال الجارية التي ستمتد لمدة ثلاثة اشهر عن كثب للتأكد من الاحترام الدقيق لحيثيات التراخيص القانونية المعطاة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: ترميم جدار لمجمع "بيبلوس مارين" ليس له أي هدف للتوسع على حساب الأملاك العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.