ابي رميا: ترميم جدار لمجمع "بيبلوس مارين" ليس له أي هدف للتوسع على حساب الأملاك العامة

تابع النائب سيمون ابي رميا مع المعنيين ما أثير حول ملف "ترميم" جدار على شاطئ البحصة في جبيل لمجمّع "بيبلوس مارين"، وحصل على كل المستندات القانونية التي تؤكّد ان هذا الجدار تصدّع بفعل العواصف البحرية، وبالتالي استحصل المالكون على موافقة من قبل بلدية جبيل ومن وزارة الاشغال العامة المسؤولة قانوناً عن هذا النوع من الملفات والاحالة الايجابية من قبل وزارة الداخلية.

وزار ابي رميا الموقع، وتواصل مع الجمعيات البيئية التي اثارت هذا الموضوع. وتبيّن ان الهدف هو فقط ترميم ما تصدّع ولا يوجد اي هدف للتوسع على حساب الاملاك العامة البحرية كما تردّد، مع العلم ان هذا المنتجع يدفع الرسوم المتوجبة عليه لمديرية الواردات في وزارة المالية.

ووعد ابي رميا بمراقبة الاعمال الجارية التي ستمتد لمدة ثلاثة اشهر عن كثب للتأكد من الاحترام الدقيق لحيثيات التراخيص القانونية المعطاة.