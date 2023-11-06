الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات .

واشارت الى ان "الطقس المتوقع اليوم، قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتكون الضباب الكثيف أحيانا بخاصة على المرتفعات الشمالية. والثلاثاء غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات".

اما الأربعاء "غائم جزئيا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل مع استمرار تكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات. والخميس غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ بخاصة فوق الجبال ويتساقط الرذاذ ابتداء من المساء بشكل متفرق في المناطق الجبلية والشمالية".