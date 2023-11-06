ميقاتي بحث مع سفير أستراليا بالأوضاع الراهنة واستقبل وفدا من "الائتلاف الوطني لعودة النازحين السوريين"

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز في الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل ميقاتي في حضور وزير المهجرين عصام شرف الدين، وفدا من "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين".

وتحدث الأمين العام للائتلاف عبدالله ريشا فقال "التقى الائتلاف الوطني لعودة النازحين السوريين دولة الرئيس ميقاتي، وتم البحث في موضوع خطورة وجود النازحين في هذا التوقيت. واتفقنا مع ميقاتي على متابعة التواصل وطلبنا وجود ممثل له للتنسيق معنا ولحضور اجتماعات الائتلاف".

ولفت الى انه "جرى الحديث أيضا عن كيفية تفعيل العودة. وأشار ميقاتي الى فكرة سيتم بحثها في مجلس الوزراء وتقضي، بعد التشدد في تطبيق القوانين بترحيل السوريين غير المستوفين الشروط والذين لا يملكون الغطاء القانوني إلى مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية وداخل الحدود السورية،بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

أما رئيسة الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين ليندا بولس المكاري فاوضحت اننا "في المجتمع المدني اقمنا ائتلافا مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين، ولقد طلبنا اليوم من ميقاتي إعادة تفعيل قوافل العودة التي كانت تعيد النازحين السوريين الى سوريا بإشراف الأمن العام والتي توقفت منذ سنوات. وأكد لنا ميقاتي بأنه سيعيد تنشيط قوافل العودة، كما طلبت منه انشاء خط ساخن للاتصال والتبليغ عن أي جهة لا تقوم بتطبيق القانون على الأجانب".