"حماس": ندعو غوتيريس لتشكيل لجنة دولية لزيارة مستشفيات غزة للتحقق من رواية الاحتلال الكاذبة

دعت حركة "حركة المقاومة الإسلاميّة- ​حماس​"، الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، إلى "تشكيل لجنة دوليّة لزيارة مستشفيات ​قطاع غزة​، للتّحقّق من رواية الاحتلال ​الإرهاب​ي الكاذبة والزّاعمة باستخدامها مواقع للمقاومة".

وأكّدت في بيان، أنّ "ما ساقه النّاطق باسم جيش الإرهاب الصّهيوني، في مؤتمره الصحفي، مجرّد كذب وفبركات إعلاميّة وافتراءات مفضوحة".

وكان قد أشار المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي أمس، إلى أنّ "حماس" تستغلّ بشكل منهجي المستشفيات، ضمن آلة الحرب الخاصّة بها".