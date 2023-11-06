أكّدت 6 مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ قرّر خوض الانتخابات الرئّاسيّة في آذار المقبل. ووفقًا لـ"رويترز"، فإنّ هذا الأمر يشكّل خطوةً ستبقي بوتين في السّلطة حتّى عام 2030 على الأقل.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر روسية لـ"رويترز": بوتين قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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