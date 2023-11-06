وزيرا خارجية الإمارات وفرنسا ناقشا جهود خفض التصعيد في غزة وأولوية حماية المدنيين

ذكرت "وكالة الأنباء ​الإمارات​يّة- وام"، أنّ "وزير الخارجيّة الإماراتيّة الشّيخ ​عبدالله بن زايد آل نهيان​ التقى وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة ​كاثرين كولونا​، على عشاء عمل في ​أبوظبي​، جرى خلاله بحث مستجدّات الأوضاع في منطقة الشّرق الأوسط، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانيّة والإغاثيّة للمدنيّين بشكل عاجل".

وأشارت إلى أنّهما "ناقشا الجهود المبذولة لخفض التّصعيد وتهدئة الأوضاع، وأكّدا في هذا الصّدد الأولويّة الملحّة لحماية المدنيّين كافّة، من تداعيات الأزمة الرّاهنة. كما استعرض الجانبان المساعي الإقليميّة والدّوليّة المبذولة لإيصال المساعدات الإغاثيّة والطّبيّة للمدنيّين على نحو آمن ومستدام".

وأوضحت الوكالة أنّ "بن زايد وكولونا بحثا أيضًا بآفاق علاقات الصّداقة والشّراكة الاستراتيجيّة بين الإمارات و​فرنسا​، واستعرضا مسارات التّعاون الثّنائي في المجالات كافّة، ومنها الاقتصاديّة والتّجاريّة والتّنمويّة والاستثماريّة والتّعليميّة".