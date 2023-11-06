ذكرت "وكالة الأنباء الإماراتيّة- وام"، أنّ "وزير الخارجيّة الإماراتيّة الشّيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التقى وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاثرين كولونا، على عشاء عمل في أبوظبي، جرى خلاله بحث مستجدّات الأوضاع في منطقة الشّرق الأوسط، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانيّة والإغاثيّة للمدنيّين بشكل عاجل".
وأشارت إلى أنّهما "ناقشا الجهود المبذولة لخفض التّصعيد وتهدئة الأوضاع، وأكّدا في هذا الصّدد الأولويّة الملحّة لحماية المدنيّين كافّة، من تداعيات الأزمة الرّاهنة. كما استعرض الجانبان المساعي الإقليميّة والدّوليّة المبذولة لإيصال المساعدات الإغاثيّة والطّبيّة للمدنيّين على نحو آمن ومستدام".
وأوضحت الوكالة أنّ "بن زايد وكولونا بحثا أيضًا بآفاق علاقات الصّداقة والشّراكة الاستراتيجيّة بين الإمارات وفرنسا، واستعرضا مسارات التّعاون الثّنائي في المجالات كافّة، ومنها الاقتصاديّة والتّجاريّة والتّنمويّة والاستثماريّة والتّعليميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية الإمارات وفرنسا ناقشا جهود خفض التصعيد في غزة وأولوية حماية المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.