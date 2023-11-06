خارجية الإمارات دانت تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة: لوقف إطلاق النار فورًا

أعربت وزارة الخارجية ​الإمارات​ية، عن إدانتها واستنكارها الشّديدَين "للتّصريحات المشينة وغير المقبولة لوزير التّراث ب​الحكومة الإسرائيلية​عميحاي إلياهو، بشأن ​إلقاء قنبلة​ نوويّة على ​غزة​"، معتبرةً أنّ "هذه التّصريحات تُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، وتحريضًا على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب. كما أنّها تثير قلقًا بالغًا بشأن وجود نيّة لارتكاب جريمة إبادة جماعيّة".

وأكّدت في بيان، "رفض دولة الإمارات القاطع للتّلويح باستخدام ​سلاح نووي​"، لافتةً إلى أنّ "الأولويّة العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيّين، وتوفير المساعدات الإنسانيّة الضّروريّة لهم". وشدّدت على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النّار لمنع سفك الدماء"، مركّزةً على "أهميّة أن ينعم المدنيّون بالحماية الكاملة بموجب ​القانون الدولي​ والمعاهدات الدّوليّة، وعلى ضرورة ألّا يكونوا هدفًا للصّراع".

ودعت الوزارة، ​المجتمع الدولي​ إلى "بذل أقصى الجهود لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، وإلى دفع الجهود المبذولة كافّة لتحقيق السّلام الشّامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتّوتّر وعدم الاستقرار".