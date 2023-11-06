شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى في الهجوم المسلح لإخراج رئيس غينيا السابق من سجن كوناكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوناكري - ف ب

قُتل تسعة أشخاص على الأقل السبت، في عملية نفذتها مجموعة مسلحة أدت إلى إخراج الرئيس الغيني السابق موسى داديس كمارا وثلاثة من زملائه مؤقتاً من سجن كوناكري، وفق ما أعلنت النيابة العامة الاثنين.

ومن بين القتلى ثلاثة يشتبه في أنهم من المهاجمين، وأربعة من أفراد قوات الأمن، ومدنيان على الأرجح كانا في سيارة إسعاف، بحسب حصيلة أولية وردت في بيان للمدعي العام ياموسا كونتي.

وأشارت وسائل إعلام إلى إصابة مدنيين كانوا على متن سيارة إسعاف في تبادل كثيف لإطلاق النار.

وهاجمت مجموعة مدججة بالسلاح السجن المركزي في قلب العاصمة.

وأخرجت الرئيس الغيني السابق وثلاثة سجناء آخرين، ويخضع الأربعة جميعاً للمحاكمة باتهامات حول وقائع عنف ارتكبت في عام 2009 أثناء رئاسته.

واعتقل ثلاثة منهم، ومن بينهم الكابتن كمارا، في اليوم نفسه، وأعيدوا إلى السجن دون أن يتضح إن كانوا قد فروا أو أرغموا على الخروج، بحسب محاميهم.

وما زال البحث جارياً عن المتهم الرئيسي الرابع في القضية وهو العقيد كلود بيفي.

وأشار النائب العام في البيان إلى بدء ملاحقة قضائية بحق كمارا ورفاقه الثلاثة المعتقلين بتهمة اغتيال أفراد من قوات الأمن والقتل غير العمد.