انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تستضيف الكادر المتقدم من مديريتي الجوازات والمرور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إنه "ضمن المهام التي تقوم بها لجنة النزاهة في متابعة المشاريع المتلكئة والاستيضاح عنها، استضافت اليوم، الكادر المتقدم من مديريتي المرور العامة والجوازات".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اللجنة طالبت خلال الاجتماع بتقديم إجابات بما يخص تأخر انجاز مشروع الجواز الإلكتروني، ومشروع التأمين الصحي، إضافة الى مشروع الإشارات المرورية الذكية والكاميرات".

يشار الى أن مصدرا مطلعا كشف في وقت سابق لـ"السومرية"، عن تلكؤ كبير في مشروع الجوازات الالكترونية بعد انتهاء مدة العقد الذي ينص على افتتاح 72 مكتبا لاستقبال المعاملات، الا ان الشركة المنفذة لم تنجز حتى الان الا 12 مكتبا.

وأضاف المصدر، أن "الشركة المنفذة للمشروع تطالب بتمديد مدة العقد بحجة إكمال المشروع، إلا أن وزارة الداخلية لم توافق على طلبها لغاية الان"، بحسب ذات المصدر.

يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت في السادس من اذار 2023 اطلاق مشروع الجواز الإلكتروني في العراق، مؤكدة ان إصداره سيشهد انتقالة نوعية في تقديم المعاملة او استلامها من حيث الجودة والسرعة.