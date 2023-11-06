انت الان تتابع خبر تشكيلة الاتحاد الرسمية لمباراة القوة الجوية في أبطال آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحتل الاتحاد السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بعدما فاز بجميع مبارياته في الذهاب.

فيما يأتي خلفه القوة الجوية العراقي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط في المجموعة، بالتساوي مع سباهان الإيراني بنفس الرصيد، فيما يأتي أجمك الأوزبكي في مؤخرة الترتيب بصفر من النقاط.



وأعلن المدرب البرتغالي، نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مباراته أمام القوة الجوية.

وشهد تشكيل النمور وجود فيليبي جوتا في الخط الأمامي بدلًا من عبد الرزاق حمد الله المصاب، فيما يقود عمر هوساوي الخط الدفاعي في ظل غياب فليبي لويز.

*تشكيل الاتحاد الرسمي أمام القوة الجوية

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود – حسن كادش – عمر هوساوي – مد الله العليان

خط الوسط: رومارينيو – كانتي – هارون كامارا – فيصل الغامدي

خط الهجوم: فيليبي جوتا – كريم بنزيما

