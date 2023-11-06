انت الان تتابع خبر وزير النقل يسحب يد مدير عام الملاحة الجوية ويُحيله للتحقيق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محيبس أجرى زيارة مفاجئة للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، وأصدر عدة توجيهات على خلفية ما حدث على هامش الاحتفالية التي أقامتها الشركة بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي، الاسبوع الماضي".وأضاف، ان "زيارة الوزير تزامنت مع صدور أمر وزاري، اليوم الإثنين، بسحب يد مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية عباس صبار البيضاني وعدد من الموظفين، لضمان سير التحقيق بشفافية ومهنية".

ووجه الوزير، أخيرا، على هامش اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، "المدراء العامين بالمتابعة والاشراف المباشر على اية مبادرات او احتفالات ومتابعة مناهجها".

وفي وقت سابق، فتحت وزارة النقل، تحقيقاً رسمياً حول إحتفالية مقامة في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويّة.

وجاء القرار على خلفية قيام موظفين داخل الشركة العامة لخدمات الملاحة الجويّة بمطار بغداد الدولي برقصة "جوبي" على أنغام أغنية ممجّدة لرئيس النظام السابق (صدام حسين) في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي.