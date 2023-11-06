انت الان تتابع خبر بكمين مُحكم.. اعتقال 6 متهمين يرومون سرقة أنابيب نفطية في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة من اللواء الثامن في شرطة الطاقة تمكنت من القبض على (6) متهمين كانوا ينوون سرقة أنابيب نفطية من داخل حقل الرميلة الجنوبي في محافظة البصرة".



واشارت الى ان "ضبطت القوة (5) عجلات وآلية ثقيلة تستخدم في الأعمال الإنشائية وتم توقيف المتهمين وحجز المضبوطات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

