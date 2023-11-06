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بكمين مُحكم.. اعتقال 6 متهمين يرومون سرقة أنابيب نفطية في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة من اللواء الثامن في شرطة الطاقة تمكنت من القبض على (6) متهمين كانوا ينوون سرقة أنابيب نفطية من داخل حقل الرميلة الجنوبي في محافظة البصرة".

واشارت الى ان "ضبطت القوة (5) عجلات وآلية ثقيلة تستخدم في الأعمال الإنشائية وتم توقيف المتهمين وحجز المضبوطات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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