الرئيس الأمريكي الأسبق “باراك أوباما”: ما فعلته حماس كان مروّعا لكن ما يحدث للفلسطينيين لا يطاق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد “باراك أوباما” الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، أن ما فعلته حماس في السابع من أكتوبر كان مروعا، لكن ما يحدث للشعب الفلسطيني الآن لا يطاق.

وأوضح أنه إذا كان للشعب اليهودي الحق في الحياة، فهذا لا يعني القضاء على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه.

وأفاد بأنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن تستمع إلى الجانب الآخر كما تنصت باهتمام إلى الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحقيقة التي يجب أن يؤمن بها الجميع أنه لا أحد يديه نظيفة من هذه الحرب.