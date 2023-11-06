اخبار العالم

جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

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طائرات الاحتلال تقصف 4 مستشفيات في غزة

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من...

ea2221acf6.jpgالقدس المحتلة: الوكالات
71b99aede5.jpg22 ربيع الثاني 1445 هـ

قمة إسلامية استثنائية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

تعقد منظمة التعاون الاسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية ، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية،...

icon-clock.png22 ربيع الثاني 1445 هـ

اليمنيون يسخرون من الخطوط الحمراء للحوثي

لطالما استغل الحوثيون فلسطين لعبثهم، واستمر ذلك، حيث تداول عدد من اليمنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الرسائل...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ

شهر على الحرب والاحتلال يرتكب مجازر مروعة

مع الارتفاع المستمر في شهداء العدوان الإسرائيلي والذي قتل 4008 أطفال، مع توقعات باستمرار الزيادة إذا لم يوقف العدوان القصف، تستمر...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج، الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ

روسيا تنتظر نفاد الدعم الغربي لكييف

ذكر الجيش الروسي، أن ضربة صاروخية أوكرانية على حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، ألحقت أضرارا بسفينة روسية.وقالت وزارة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ

التعديل 14 الحجة الدستورية لاستبعاد ترمب

استمع القضاة في كولورادو ومينيسوتا الأسبوع الماضي إلى الحجج في القضايا التي رفعتها مجموعات من الناخبين زعموا أن جزءًا من الدستور...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ
Members of the Palestinian security forces loyal to Hamas, mask-clad due to the coronavirus pandemic, stand guard at the Rafah border crossing with Egypt, in the southern Gaza Strip, on February 9, 2021, which reopened after an Egyptian announcement to let through incoming traffic until further notice. - Egypt on February 9 opened its border crossing

نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل السرية لتوطين سكان غزة في مصر

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل تحاول سرا حشد الدعم الدولي لإعادة توطين مئات الآلاف...

icon-byline.pngواشنطن: الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1445 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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