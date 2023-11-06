مواقف بلا سيارات وإغلاق طرق.. ماذا فعلت الشبورة في الإسكندرية؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تسببت الشبورة المائية الكثيفة في أزمة على الطرق الداخلية والسريعة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بعدما انعدمت مستوى الرؤية ما أدى إلى إغلاق طرق وتكدس الركاب والمواطنين.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت المحافظات من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، إغلاق طريقي "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي والساحلي الدولي بداية من الساعة 4 إلى 8 صباح اليوم، وذلك حتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وأهابت محافظة الإسكندرية في بيان قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وأثرت الشبورة المائية على حركة الحياة اليومية في المدينة الساحلية إذ تسببت في تكدس الركاب، خاصة طلاب المدارس والجامعات والموظفين بمواقف الكيلو 21 والهانوفيل والبيطاش بحي العجمي.

وقال هدى أبو كليلة، رئيس حي العجمي، إن تكدس الركاب يرجع إلى عدم توافر سيارات الأجرة بسبب الشبورة المائية الكثيفة، منوهة إلى أن المحافظ وجه بالتعامل مع الموقف.

وأضافت أنه جرى التواصل مع الهيئة العامة لنقل الركاب والدفع بـ11 أتوبيس نقل عام واستمرار المتابعة بموقف الكيلو 21 والمناطق التي تشهد تواجد عدد كبير من الركاب.