بالصور.. رئة العالم في الغابات الشمالية تتجه نحو الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - تدور الغابات الشمالية للأرض حول أقصى شمال كوكبنا، جنوب منطقة التندرا الخالية من الأشجار في القطب الشمالي. إذا كان الكوكب يرتدي غطاءً جليديًا في القطب الشمالي، فإن الغابات الشمالية عبارة عن عصابة رأس فضفاضة ملفوفة حول أذنيه، وتغطي أجزاء كبيرة من ألاسكا وكندا والدول الاسكندنافية وسيبيريا.

وتساهم تربة المنطقة الشمالية منذ فترة طويلة في حماية الكوكب من ارتفاع درجات الحرارة عن طريق تخزين كميات هائلة من الكربون وإبقائه خارج الغلاف الجوي. وأدى موقعها البعيد إلى حماية غاباتها وأراضيها الرطبة من التأثير البشري الواسع النطاق.

لهذه الأسباب، تصنف الغابات الشمالية من بين أهم النظم البيئية على وجه الأرض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من أنواع الثدييات والأسماك والنباتات والحشرات والطيور تجعل من هذه الغابات موطنًا لها.

على مدار أكثر من قرنين من الزمان، أدرك العلماء أن المناخ يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد المناطق الجغرافية للمجتمعات النباتية. ونظرًا لأن الغابات والتربة الشمالية تواجه فصول شتاء تحت الصفر وصيفًا قصيرًا، فإن هذه الغابات والحيوانات التي تعيش فيها تتحرك نحو الشمال مع ارتفاع درجات الحرارة.

ومع ذلك، فإن تقدم الغابات الشمالية نحو الشمال كان متقطعًا وأبطأ من المتوقع. وفي الوقت نفسه، كان تراجعهم الجنوبي أسرع مما توقعه العلماء. ويرى الباحثون حاليا أدلة مثيرة للقلق على أنه مع ارتفاع درجة حرارة العالم، يبدو أن أكبر غاباته البرية آخذة في التقلص.

تحتوي الغابات الشمالية على مليارات الأشجار. معظمها عبارة عن صنوبريات ذات أوراق إبرية ومخروطية، ولكن هناك أيضًا بقع من الأنواع عريضة الأوراق، بما في ذلك خشب البتولا والحور الرجراج والحور. وتدعم ملايين الطيور المهاجرة والثدييات الشهيرة مثل الدببة البنية والموظ والوشق.

تساعد هذه الأشجار والتربة المحيطة بجذورها في تنظيم مناخ الأرض، جزئيًا عن طريق سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. تستخدم الأشجار هذا الكربون لنمو الجذور والجذوع والأوراق، والتي تتحول في النهاية إلى تربة غنية بالكربون بمجرد موت الشجرة. ومن المرجح أن تؤدي التغييرات الكبيرة في الغابات إلى تغيرات في المناخ العالمي.

ترتفع درجة حرارة هذه الغابات بمعدلات أعلى بكثير من المتوسط العالمي. ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل مباشر على نمو الأشجار وبقائها، وبالتالي على قدرتها على تخزين الكربون.

وبما أن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي يحرر الأشجار من القبضة الجليدية لدرجات الحرارة الباردة، يمكن للأشجار البالغة أن تستجيب من خلال النمو بشكل أسرع. تسمح درجات الحرارة الأكثر اعتدالًا أيضًا لأشجار الشتلات الصغيرة في أقصى الغابات الشمالية بالحصول على موطئ قدم حيث كانت الظروف السابقة قاسية جدًا بحيث لا يمكن تأسيسها.

أما في الغابات الشمالية الجنوبية الأكثر دفئًا، فالوضع مختلف تمامًا. هنا، أصبحت الظروف دافئة جدًا بالنسبة للأشجار الشمالية المتكيفة مع البرد، ما أدى إلى إبطاء نموها وحتى موتها. ومع ارتفاع درجات الحرارة يأتي الجفاف، والإجهاد المائي يجعل الأشجار أكثر عرضة للإصابة بالحشرات والحرائق، كما شهدت كندا في عام 2023 وسيبيريا في عامي 2019 و2020.

وإذا حدث هذا على نطاق أوسع، فإن حدود الغابات الشمالية الجنوبية سوف تضعف وتتدهور، وبالتالي تتراجع نحو الشمال، حيث لا تزال درجات الحرارة مناسبة، وفقا لموقع ساينس ألرت.

وأظهرت الدراسات الأخيرة باستخدام بيانات الأقمار الصناعية أن نمو الأشجار والغطاء الشجري زاد من عام 2000 إلى عام 2019 في معظم أنحاء الغابات الشمالية. حدثت هذه التغييرات بشكل رئيسي في المناطق الشمالية الأكثر برودة. ومع ذلك، كانت هناك أدلة محدودة تشير إلى أن الغابات كانت تتوسع لتتجاوز خطوط الأشجار الحالية.

كشفت الدراسات أيضًا أن نمو الأشجار والغطاء الشجري انخفض غالبًا من عام 2000 إلى عام 2019 في المناطق الجنوبية الأكثر دفئًا من الغابات الشمالية. في هذه المناطق، أدت الظروف الأكثر سخونة وجفافًا في كثير من الأحيان إلى انخفاض نمو الأشجار أو قتل الأشجار الفردية، في حين ساهمت حرائق الغابات وقطع الأشجار في فقدان الغطاء الشجري.

توضح بيانات الأقمار الصناعية أن تغير المناخ يؤثر على الحواف الشمالية والجنوبية للغابة الشمالية. ومع ذلك، إذا حدث فقدان الغطاء الشجري في الجنوب بسرعة أكبر من المكاسب في الشمال، فمن المرجح أن تتقلص الغابة الشمالية، بدلاً من مجرد التحول نحو الشمال.

يُظهر البحث أن الغابات الشمالية تستجيب في الواقع لارتفاع درجات الحرارة. لكن المعدلات السريعة للتغير المناخي تعني أنه من المحتمل ألا تتمكن الأشجار من التحرك شمالًا بوتيرة تواكب خسارتها في الجنوب.

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