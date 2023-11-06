أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل ببنكي الأهلي ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أبقى بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي، على أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل دون تغيير بعد أن قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير.

كانت لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي قرر تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها يوم الخميس لتظل عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

الودائع قصيرة الأجل تعد ضمن أوعية الادخار المطلوبة بين العملاء الذين لا يفضلون حبس أموالهم في شهادات ادخار لفترات زمنية طويلة مقابل سعر فائدة أقل.

وتتميز الودائع بسهولة كسرها من ثاني يوم شرائها دون الحاجة للانتظار لمدة 6 شهور كحد أدنى مثل التعليمات المطبقة على شهادات الادخار.

كما العائد المستحق على الودائع قصيرة الأجل يصرف في نهاية مدة الوديعة حسب أجلها أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين إلى سنة.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في بنكي الأهلي ومصر.

البنك الأهلي المصري

- من أسبوع حتى 15 يوما: سجل سعر الفائدة 6% سنويا.

- من 15 يوما إلى أقل من شهر: يبلغ سعر الفائدة السنوي 6%.

- من شهر إلى أقل من شهرين: سجل سعر الفائدة السنوي 7.5%.

- من شهرين إلى أقل من 3 شهور: يبلغ سعر الفائدة السنوي 7.5%.

- من 3 شهور إلى أقل من 6 شهور: سجل سعر الفائدة السنوي 8%.

- من 6 شهور إلى أقل من سنة: سجل سعر الفائدة السنوي 8%.

بنك مصر

يقسم بنك مصر سعر الفائدة على الودائع لأجل إلى 5 شرائح حسب رصيد كل وديعة:

الشريحة الأولى- يبدأ شراء الوديعة من ألف جنيه إلى مليون جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يومًا: سجلت الفائدة 5.375% سنويا.

- الودائع من 15 يومًا لأقل من شهر: تصل الفائدة 5.875% سنويا.

الشريحة الثانية: يبدأ شراء الوديعة من 500 جنيه إلى مليون جنيه.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: سعر الفائدة 6.875% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: سجلت الفائدة 6.875% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: تبلغ الفائدة 6.625% سنويا.

-ودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: سجلت الفائدة 6.375% سنويا.

الشريحة الثالثة- أكثر من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يومًا: سجلت الفائدة 5.5% سنويا.

- الودائع من 15 يومًا لأقل من شهر: تبلغ الفائدة 6% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: سجلت الفائدة 7% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: تبلغ الفائدة 7% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: سجلت الفائدة 6.75% سنويا.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: نسبة الفائدة 6.5% سنويا.

الشريحة الثالثة- أكثر من مليوني جنيه حتى 5 ملايين جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يومًا: تبلغ الفائدة 5.625% سنويا.

- الودائع من 15 يومًا لأقل من شهر: نسبة الفائدة 6.125% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: سجلت الفائدة 7.125% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: تبلغ الفائدة 7.125% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: سجلت الفائدة 6.875% سنويا.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: فائدة 6.625% سنويا.

الشريحة الرابعة- أكثر من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه:

- الودائع من أسبوع إلى 14 يومًا: سجلت الفائدة 5.75% سنويا.

- الودائع من 15 يومًا لأقل من شهر: تبلغ الفائدة 6.25% سنويا.

- الودائع من شهر لأقل من شهرين: نسبة الفائدة 7.25% سنويا.

- الودائع من شهرين لأقل من 3 أشهر: سعر الفائدة 7.25% سنويا.

- الودائع من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: نسبة الفائدة 7% سنويا.

- الودائع من 6 أشهر لأقل من سنة: سجلت الفائدة 6.75% سنويا.

البرنامج الخامس: أكثر من 10 ملايين جنيه: يحدد سعر العائد بين البنك والعميل لأنها شريحة مميزة.