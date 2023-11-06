البورصة تتراجع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.15% إلى مستوى 23059 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 230.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 221.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء 9.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.01% إلى مستوى 23095 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.