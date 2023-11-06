شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكشف لـ"خارجية الشيوخ" جهود الوزارة للنهوض بالهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات وكيل اللجنة، الثقافة والهوية الوطنية في ظل علاقات مصر الخارجية وسط حضور نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة وقيادات الوزارة.

ورحب النائب عفت السادات في بداية الاجتماع، بالوزيرة والوفد المرافق، لها مؤكدا على أهمية النهوض بالهوية الوطنية المصري، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومكافحة التطرف الفكري.

وأكد "السادات" عن أهمية وغرس القيم في نفوس النشء من أجل تعزيز الانتماء للوطن، مشددا علي ضرورة اهتمام الأسرة بتربية الأبناء على القيم الأخلاقية والتعامل الإيجابي مع الثقافات الأخرى، لمواجهة الأفكار الهدامة، وتأكيدا على مفهوم المواطنة، وخاصة وسط العولمة التي ضغت علي العلم.

بدورها كشفت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة جهود الوزارة للنهوض بالهوية الوطنية ومواجهة الأفكار الظلامية، مؤكدة أن فكرة العمل علي تغيير الأفكار من الأمور الصعبة التي تحتاج إلي وقت واستمرارية في العمل.

وأشارت "الكيلاني" إلي أن وزارة الثقافة لديها برنامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومكافحة التطرف الفكري، التى تستهدف وزارة الثقافة من خلاله غرس روح الولاء والإنتماء في نفوس أبناء المناطق الحدودية والنائية من خلال تنفيذ عدة مشروعات ثقافية".

وأوضحت أن الوزارة تستهدف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي ومُجابهة التطرف الفكري ومكافحة ونبذ التطرف والعنف بالمناطق الحدودية والنائية.

ولفتت الدكتورة نيفين الكيلانى، إلى أن هناك مشروعات أخرى عدة تعمل عليها وزارة الثقافة منها "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشروع بديل العشوائيات، مشروع سينما الشعب"، بالإضافة إلى المشاركة ضمن مبادرة حياة كريمة، مشروع المسارح المتنقلة تهدف جميعها إلى تحقيق برنامج العدالة الثقافية وترسيخ والهوية داخل المجتمع المصري.

وقالت "الكيلاني" أن وزارة الثقافة تغلبت علي قلة الإمكانيات لديها بعقد اتفاقيات وبرتوكولات مع الأزهر والأوقاف لمواجهة الأفكار الظلامية وخاصة في المحافظات.