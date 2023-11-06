شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "شباب الشيوخ": موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وراسخ ولن يتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن قرار الدولة المصرية برفض إجلاء الرعايا الأجانب وذلك بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة، يعكس قوة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب أحمد دياب، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود من أجل العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية واضح وراسخ ولن يتغير.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية ستظل تواصل دورها الإنساني لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وحماية المدنيين الأبرياء، من خلال معالجة الجرحى والمصابين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الوحشي، موضحا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتابع فإن الدولة المصرية من أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هدف مصر حاليا هو التوصل لهدنة لوقف الاعتداءات الغاشمة ضد الأشقاء لحمايتهم وحقن دمائهم.