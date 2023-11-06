أفاد مراسل "المنار"، بأن "مدفعية العدو تستهدف جبل بلاط والمنطقة الواقعة بين بيت ليف ورامية في القطاع الغربي من جنوب لبنان كذلك أفاد مراسل "المنار"، بأن "مدفعية العدو استهدفت منطقة "خلة العجوز" بين مروحين وشيحين".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت جبل بلاط وخلة العجوز والمنطقة الواقعة بين بيت ليف ورامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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