بو صعب التقى بري: مسؤولية توسيع الحرب وتوسيع نطاقها اولا وآخرا للعدو الاسرائيلي

أشار نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، خلال لقائه رئيس المجلس نبيه بري، الى أننا "ناقشنا التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان وخاصة الإعتداءات الإسرائيلية الذي تعودنا على همجيته وعملياته الإرهابية بحق المواطنين وبحق الأطفال والنساء والأبرياء".

ورأى بو صعب، أن "ما حصل بالأمس وذهب ضحيته للأسف ثلاثة أطفال وجدتهم وإصابة والدتهم، وسبقه صباحاً الإعتداء الذي طال كشافة الرسالة هي من الامور التي تعودنا عليها من الإجرام الذي يعتمده العدو الاسرائيلي وطبعا هذه يأتي بعد الاعتداءات على الاطفال والنساء في قطاع غزة وهذا يحمل مسؤولية توسيع الحرب وتوسيع نطاقها اولاً وآخراً للعدو الإسرائيلي".

ولفت الى أن "الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يعرقل وقف إطلاق النار في غزة وكل شريك في عرقلة وقف اطلاق النار هو شريك في التمادي الذي يقوم به العدو الإسرائيلي والإعتداءات التي يقوم بها سواء في لبنان أو في قطاع غزة".

وأضاف "كان هناك نقاش في التطورات، كيف يمكن للامور ان تذهب؟ وماهي الجهود التي يقوم بها بري مع كل من يتواصل معه من اجل تمكين لبنان وإبعاده عن هذه الحرب التي لا يريدها احد ولكن اذا وقعت الحرب أصبح واضحاً من هو المعتدي وهذا ما يؤدي من أجل ان يكون هناك إجماع وطني لبناني لمواجهة العدو الإسرائيلي".

وبحث بري المستجدات في لبنان والمنطقة خلال استقباله رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت(ع) آية الله محمد حسن أختري والوفد المرافق بحضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني.

كذلك التقى بري السفير المصري ياسر علوي حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.