بو حبيب عن مجزرة عيناثا: جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة اسرائيل

اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب بعد تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي حول جريمة قتل اسرائيل لاطفال ومدنيين: "إنها جريمة حرب تعكس بوضوح ​سياسة​ اسرائيل بإستهداف العائلات والاطفال والمسعفين والصحافيين عمدا".

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