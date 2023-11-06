كنعان: لن نستسلم للعراقيل التي تواجهنا نظراً لأهمية دور مجلس النواب بمراقبة انحرافات السلطة التنفيذية في الموازنة

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة انه "نلتزم الأصول بمناقشة الموازنة خصوصاً أنها تتضمن بعض المواد الخارجة كلياً عن مفهومها ونطاقها. لذلك نقوم بمراجعتها بنداً بنداً كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العامة آخذين بالاعتبار الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة السياسية والمالية الصعبة من تاريخ لبنان".
وأضاف: "لن نستسلم للمعوقات والعراقيل التي تواجهنا نظراً لأهمية دور مجلس النواب في مراقبة وتصحيح انحرافات السلطة التنفيذية في أهم عمل تقوم به أي دولة ألا وهو الموازنة العامة فكيف بالحري في وضعنا الحالي وما نكتشفه يومياً من عشوائية في هذا المشروع؟".
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