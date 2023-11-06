سلام وقع إتفاقية تعاون "نحو المستقبل نحو لبنان بلد رقمي": ستعيد لبنان إلى ساحة الاستثمار العربي مجدداً

وقع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام اتفاقية تعاون مع تحالف شركة " Digi Web LLC" ممثلة بمؤسسها ورئيسها التنفيذي فادي الصياح، مكتب شواح للمحاماة "Choueh Law Firm" ممثلا بالمحامي شربل شواح والجمعية اللبنانية للتحول الرقمي "LADT" ممثلة رندا الرفاعي، بهدف تدريب طواقم الوزارة على تقنيات البلوكشين "Blockchain technology" وتأمين حلول عملية لخدمة الوزارة والمواطنين.

وتم الاتفاق على أطلاق مؤتمر "BlockChaining Lebanon" الذي يهدف الى "وضع لبنان على طريق الجيل الثالت من الانترنت، دعم وزارة الاقتصاد وخصوصا الوزارات، في عملية التحول الرقمي مما يخلق الشفافية بين الدولة والمواطن، خلق فرص استثمار جديدة في قطاع الجيل الثالث من الانترنت وتحفيز الشباب اللبناني والشركات على التحول الى الجيل الثالث من الانترنت".

ولفت سلام، الى أن "التحول الرقمي يفرض نفسه اليوم ضرورة ملّحة في لبنان في ظل التغيّرات الرقمية والتكنولوجيا التي تشهدها المنطقة والعالم، إذ تعتبر التكنولوجيا الركيزة الأساسية والمحفّر الأول للإبداع والابتكار، بهدف تطوير أساليب العمل وشركات القطاع العام والخاص وإصلاح وتطوير الإدارات العامة، وصولاً إلى دعم الاقتصاد الرقمي الذي يُشكل ركيزة من ركائز اقتصاد الدول".

ورأى ان "اتفاقية التعاون نحو المستقبل نحو لبنان بلد رقمي، تعتبر الخطوة الأولى على طريق النهوض بلبنان ومسيرة المسار الاقتصادي اللبناني في الدرجة الأولى، إذ أثبتت تجارب التحوّل الرقمي في الدول الأخرى أنّه يشكّل عنصراً أساسياً ورادعاً للفساد".

وشدد على أنه "لا شك أن تحوّل لبنان إلى بلد رقمي سيعيده إلى ساحة الاستثمار العربي مجدداً، ويجذب إليه المستثمرين والشركات الكبرى، ويساهم في تحويله إلى نقطة انطلاق لتقديم الخدمات إلى الدول العربية، ناهيك عن تأمين المزيد من فرص العمل لللبنانيين، ورفع إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي إعادة لبنان إلى سكة النهوض والازدهار".