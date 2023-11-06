طيران الشرق الأوسط اعلنت تسيير رحلات اضافية الى الرياض وجدة

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، " تسيير رحلات اضافية صباحية (بالاضافة الى الرحلات المسائية القائمة حالياً) الى كل من مدينة الرياض وجدة في السعودية وفقاً للجدول التالي:

رقم الرحلة من الى الاقلاع الوصول الأيام

ME424 بيروت الرياض 8:25 11:40 الخميس والسبت اعتباراً من 9 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول

ME425 الرياض بيروت 12:40 14:15

ME364 بيروت جدة 8:55 12:25 الاربعاء والسبت اعتباراً من 11 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول

ME365 جدة بيروت 13:25 14:55 ".