طيران الشرق الأوسط اعلنت تسيير رحلات اضافية الى الرياض وجدة

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، " تسيير رحلات اضافية صباحية (بالاضافة الى الرحلات المسائية القائمة حالياً) الى كل من مدينة الرياض وجدة في السعودية وفقاً للجدول التالي:
رقم الرحلة من الى الاقلاع الوصول الأيام
ME424 بيروت الرياض 8:25 11:40 الخميس والسبت اعتباراً من 9 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول
ME425 الرياض بيروت 12:40 14:15
ME364 بيروت جدة 8:55 12:25 الاربعاء والسبت اعتباراً من 11 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول
ME365 جدة بيروت 13:25 14:55 ".
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