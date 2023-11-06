أهالي قرطبا أحيوا تقليدًا سنويًا في مدافن البلدة مع بدء سنة طقسية جديدة

إحتفل أهالي قرطبا وفي تقليد سنوي بالقداس الإلهي في مدافن الرعية في دير مار سركيس وباخوس في البلدة، بدعوة من خادم رعية قرطبا الخوري شربل شليطا، لمناسبة بدء سنة الطقسية الجديدة وفي أحد تقديس البيعة وفي تذكار الموتى. ترأس الصلاة رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري.

وبعد الإنجيل المقدس، ألقى الأب الرئيس بشارة الخوري عظة روحية من وحي المناسبة، اكد فيها ان "فحص الضمير في هذا اليوم العابق بالإيمان ضروري، ليس للماضي، فالماضي مضى، لأن رحمة الله كبيرة. ولكن فحص الضمير يجب أن يكون للمستقبل وليس للماضي. فحص ضميرنا اليوم هو مع الذين كان لديهم المشاريع على هذه الأرض، وانتقلوا من بيننا. فحص الضمير سيكون على أشياء يمكن أن تمنعنا عن خلاص نفوسنا. فحص ضميرنا اليوم، هو كيف لنا أن نعيش في الوقت المتبقي لنا في حياتنا على هذه الأرض. نحن اليوم سمعان ابن يونا الذي يسأله المسيح من أنا؟ عندما نقف في حضرة أمواتنا، علينا أن نسأل من أنا بالنسبة لكم، كما استسلم بطرس لإرادة الله ، وقال له أنت المسيح ابن الله الحيّ".