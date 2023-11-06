شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تطلب من بلينكن وقفاً «فورياً» لإطلاق النار في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - أ ف ب

طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، بوقف إطلاق نار «فوري» و«تام» في قطاع غزة الخاضع لقصف مدمر وعملية برية تنفذهما إسرائيل عقب هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، على ما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.

خلال اللقاء بينهما، الاثنين في أنقرة، شدد فيدان أمام بلينكن «على أنه من الضروري منع إسرائيل من استهداف المدنيين وترحيل السكان في غزة» مؤكداً أنه «يجب إعلان وقف إطلاق نار تام فوراً»، وفق ما أفاد المصدر طالباً عدم كشف هويته.