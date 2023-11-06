شكرا لقرائتكم خبر عن «لست على ما يرام».. بابا الفاتيكان يقدم كلمته مكتوبة لحاخامات أوروبيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدينة الفاتيكان - (رويترز)

لم يلق بابا الفاتيكان، فرنسيس، الاثنين، كلمة معدة مسبقاً أمام اجتماع مع حاخامات أوروبيين وقال لهم إنه ليس على ما يرام.

وقال البابا «صباح الخير. أحييكم جميعاً وأرحب بكم وأشكركم على هذه الزيارة التي تسعدني كثيراً. لكن الأمر أنني لست على ما يرام ولهذا أُفضّل عدم إلقاء الكلمة؛ بل أعطيكم نسخة (مكتوبة) منها».

وبدا البابا فرنسيس (86 عاماً) يعاني ضيقاً في التنفس عندما استقبل الحاخامات في بداية الاجتماع.

وكان البابا قد أُخضع لجراحة تم خلالها استئصال جزء من رئتيه عندما كان شاباً في وطنه الأرجنتين.

كما أُجريت للبابا عملية جراحية في السابع من يونيو/ حزيران، لمعالجة فتق في البطن. وأمضى تسعة أيام في المستشفى وتعافى على ما يبدو تماماً من الجراحة.

وقام بابا الفاتيكان بثلاث رحلات خارجية بعد الجراحة.

وقال الفاتيكان، الاثنين، إن سبب عدم قراءة البابا لكلمته أمام وفد الحاخامات الأوروبيين هو أنه يعاني نزلة برد.

وأضاف المتحدث باسم الفاتيكان بأن البابا سيواصل باقي ارتباطاته المقررة، الاثنين، بما في ذلك اجتماعه مع أطفال من أنحاء العالم بعد الظهر.