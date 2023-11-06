شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل لـ«التشاور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرغ - أ ف ب

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل، للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما أعلنت الوزيرة المكلفة الشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني الاثنين.

وقالت خلال مؤتمر صحفي: إن «حكومة جنوب إفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مدة الاستدعاء، لكنها أكدت «خيبة أمل» بريتوريا خصوصاً مع «استمرار القصف الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات» في قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور أنه «إجراء عادي يتّخذ عندما يكون الوضع مثيراً للقلق».

وسيقدم الدبلوماسيون «إحاطة كاملة» عن الوضع للحكومة التي ستقرر بعد ذلك ما إذا كان يمكنها المساعدة أو ما إذا كان «يمكن المحافظة على علاقة مستمرة فعلاً».

وقالت باندور: «نحن، كما تعلمون، نشعر بقلق شديد إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية، ونعتقد أن رد إسرائيل أصبح عقاباً جماعياً».

وأضافت «رأينا أنه من المهم التعبير عن قلق جنوب إفريقيا مع استمرارنا في الدعوة إلى وقف شامل للقتال».