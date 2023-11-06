شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي: إرسال غواصة نووية أمريكية للمنطقة يشكل خطوة للردع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - رويترز

رحب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بإرسال غواصة صاروخية نووية أمريكية إلى المنطقة، وهو ما تم الإعلان عنه الأحد فيما اعتبر على نطاق واسع بأنه محاولة من واشنطن لمنع انتشار حرب غزة إلى جبهات أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت: «دائماً تكون أنباء جيدة أن نرى أن الأمريكيين يدفعون بالمزيد من الأصول، نرى أن هذا يعد نوعاً من الردع، ومظهراً للاستقرار في المنطقة».

ونشر حساب القيادة المركزية الأمريكية على منصة «إكس»، الاثنين، صورة للغواصة من طراز أوهايو، مشيراً إلى أنها وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعد «أوهايو» من الغواصات الضخمة التي تستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وتعد واحدة من أكثر الغواصات قدرة على التخفي بـ«صمت»، ودخلت الخدمة عام 1981 وتعد مثالاً لقوة الردع الأمريكية، وهي من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم؛ إذ تستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي، إضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية.

وصممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء، ولديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر، وتم بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997، ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حالياً.