شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون 20 شخصاً بهجوم في الكاميرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ياوندي- رويترز

أكد مسؤول محلي حكومي كاميروني، أن مسلحين أطلقوا النار في وقت مبكر من صباح الاثنين، على سكان أثناء نومهم في بلدة تقع غرب الكاميرون ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.

وأكد سكان أنهم يشتبهون في أن الهجوم كان يهدف إلى تعطيل الاحتفالات بالذكرى 41 لتولي بول بيا منصب رئيس الكاميرون والتي كان من المقرر أن تقام في مامفي ومراكز حضرية أخرى، الاثنين.

وقال فيانج ميكالا الرئيس الإداري لمنطقة مانيو المجاورة لبلدة مامفي: إن المعتدين نفذوا الهجوم قبل الفجر وأشعلوا النيران في المنازل في مامفي التي تقع في منطقة بجنوب غرب الكاميرون على بعد أقل من 50 كيلومتراً من الحدود مع نيجيريا.

وأضاف ميكالا، أن سبعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، وأن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة. وأشار إلى أن «الوضع تحت السيطرة ويجب ألا يشعر السكان بالذعر». ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقاتل انفصاليون في مناطق الأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون منذ عام 2017 من أجل إقامة دولة مستقلة تسمى أمبازونيا. ونفذت جماعات مسلحة هجمات وعمليات خطف وقتل في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من الدولة الإفريقية الناطقة بالفرنسية.