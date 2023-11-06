شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يقر 25 مليون يورو إضافية لغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ.ف.ب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الاثنين، مساعدة إضافية قدرها 25 مليون يورو للفلسطينيين في قطاع غزة، ما يرفع إلى مئة مليون إجمالي المساعدة الإنسانية التي خصصها له الاتحاد الأوروبي.

وأشارت فون دير لايين خلال خطاب أمام السفراء الأوروبيين في بروكسل إلى السعي لإقامة ممر بحري انطلاقاً من قبرص لنقل المساعدة الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة.

وأكدت أنّ تدفق المساعدات إلى غزة من مصر «ما زال محدوداً جداً» وأن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء طرق أخرى. وقالت فون دير لايين: إنه من الضروري أن تسعى إسرائيل «لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين» في عمليتها في غزة. وادعت: «من الواضح أن حماس تستخدم الفلسطينيين الأبرياء والرهائن دروعاً بشرية، إنه أمر مروع وشر مطلق».

وتابعت: «قلوبنا تنزف على صور الأطفال الذين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض».

وقالت فون دير لايين للدبلوماسيين: إنه حتى مع احتدام الصراع، يجب أن تكون هناك «رؤية» لحل الدولتين.

وشدّدت على أن الشرط الأساسي عندما يتوقف القتال هو أن «لا تكون غزة ملاذاً آمناً للإرهابيين» وألا تبقى حماس مسؤولة عن المنطقة. وقالت: «تجري مناقشة أفكار مختلفة بشأن كيفية ضمان ذلك بينها تشكيل قوة سلام دولية بتفويض من الأمم المتحدة».