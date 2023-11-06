حزب الله: نقوم بما نراه مفيدا ويخدم مصلحة المعركة

بيروت ـ د.ب.أ: أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش أنَّ الحزب يقوم بواجبه الشرعي والأخلاقي والإنساني، وما تمليه عليه مصلحة المقاومة وطبيعة المواجهة مع العدوِّ الإسرائيلي والمصلحة الوطنية والقومية التي تقتضي الدفاع عن لبنان ونصرة الشَّعب الفلسطيني المظلوم في غزَّة.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن دعموش قوله، خلال احتفال تأبين نظمه حزب الله:

«نحن لم نكن في يوم من الأيام نعير أهمية للتهويل ولا لمن لا تعجبه مواقف المقاومة أو أداؤها، لأنَّنا إنَّما نقوم بتكليفنا وما نراه مجديًا ومفيدًا ويخدم مصلحة المعركة والمواجهة والمصلحة الوطنية.»

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