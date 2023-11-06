شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تجري تدريبًا لإخلاء السكان في مواجهة كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هرع سكان طوكيو للاحتماء داخل محطة قطار اليوم الإثنين، في إطار أول تدريب على الإخلاء في العاصمة اليابانية منذ سنوات وسط قلق من التهديد الصاروخي المتزايد من جانب كوريا الشمالية المجاورة.

وشارك نحو 60 من السكان في التدريب، الذي جاء عقب سلسلة من التجارب الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق كل أنواع الصواريخ، بدءًا من قصيرة المدى وصواريخ كروز إلى الصواريخ الباليستية الكبيرة العابرة للقارات التي يمكنها ضرب الولايات المتحدة.

إنذار مبكر

استدعت بعض عمليات الإطلاق، ومن بينها واحدة لصاروخ حلق فوق الجزر الجنوبية لليابان في 24 أغسطس ، تشغيل نظام الإنذار المبكر (جيه-أليرت) الياباني الذي يسمح للسلطات بإرسال تحذيرات للسكان فورا عبر التلفزيون والبريد الإلكتروني والهاتف المحمول.

وأجرت اليابان أكثر من 12 تدريبا من هذا النوع على مستوى البلاد هذا العام، لكن تدريب اليوم الاثنين هو الأول في طوكيو منذ عام 2018.