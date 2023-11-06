شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ الصحية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة إقليم بلوشستان الباكستاني حالة الطوارئ الصحية في الإقليم، نتيجة انتشار فيروس حمى الكونغو.

وأوضح رئيس حكومة الإقليم علي مردان دومكي، في بيان اليوم، أنه عقد اجتماعًا مع سلطات الصحة في الإقليم، واتضح أن عدد الإصابات بهذه الحمى القاتلة ارتفع إلى 44 حالة، ما أجبره على إعلان حالة طوارئ صحية.

وأضاف أن حالة الطوارئ الصحية تشمل إغلاق المسالخ داخل المدن لمدة أسبوعين، ورشّ أسواق الماشية بالمبيدات اللازمة للقضاء على حشرة القراد المسؤولة عن نقل هذا الفيروس من الأبقار والماعز إلى البشر، وذكر أنه ستنشر فرق طبية في جميع أنحاء الإقليم لفحص اللحوم، والسيطرة على انتشار الوباء.

الصحة العالمية تدعم باكستان

كما وقعت منظمة الصحة العالمية اليوم، مذكرة تفاهم لدعم برنامج التغطية الصحية في باكستان، ليصل إلى أكثر من 90% من خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وتهدف مذكرة التفاهم لأن تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم وتوفير المعدات وسيارات الإسعاف وتجديد مرافق الرعاية الصحية بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية والثانوية والوحدات المتنقلة في مناطق مختلفة من باكستان.