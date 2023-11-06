15 قتيلاً في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة بكينيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الصليب الأحمر الكيني، يوم الاثنين، أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في كينيا في الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت شرق أفريقيا، مما أدى إلى قطع الطرق وجرف عشرات المنازل ونفوق الماشية.

وكتب الصليب الأحمر الكيني، على موقع X (تويتر سابقًا): "حتى يوم أمس (الأحد)، تأثرت 15264 أسرة، وتم الإبلاغ عن 15 ضحية ونفوق ما لا يقل عن 1067 من الماشية".

يتفاقم موسم الأمطار من أكتوبر إلى ديسمبر في القرن الأفريقي هذا العام بسبب ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة مناخية ترتبط عموماً بارتفاع درجات الحرارة والجفاف في بعض أنحاء العالم والأمطار الغزيرة في مناطق أخرى.

أعلنت الحكومة المحلية، اليوم السبت، أن الفيضانات خلفت نحو عشرين قتيلا و12 ألف نازح في المنطقة الصومالية شرق إثيوبيا.

وفي الصومال المجاورة، لقي 14 شخصاً حتفهم ونزح حوالي 114 ألفاً منذ بداية موسم الأمطار، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة الإنسانية (أوتشا).

وفي كينيا، ضربت الأمطار الغزيرة المناطق الشمالية القاحلة بشكل خاص.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام المحلية سيولاً من المياه تتدفق عبر القرى، مما أجبر السكان على الفرار إلى مناطق مرتفعة.

وأظهر مقطع فيديو آخر أيضا طائرة هليكوبتر مدنية تنقذ الركاب من سطح شاحنة علقت في مياه الفيضانات في مقاطعة سامبورو، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة نيروبي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الكينية الأسبوع الماضي من أن الأمطار الغزيرة "من المرجح أن تكون مصحوبة برياح عاصفة"، والتي "يمكن أن تمزق الأسطح وتقتلع الأشجار وتتسبب في أضرار هيكلية". ويعد القرن الأفريقي أحد المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ. ، وتحدث الظواهر الجوية المتطرفة بوتيرة متزايدة وكثافة.

منذ أواخر عام 2020، تعرضت الصومال وأجزاء من إثيوبيا وكينيا لأسوأ موجة جفاف في المنطقة منذ 40 عامًا. بحلول نهاية عام 2019، توفي ما لا يقل عن 265 شخصًا ونزح عشرات الآلاف خلال شهرين من الأمطار المتواصلة في العديد من دول شرق إفريقيا (بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا).