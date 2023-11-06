ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين.

ونوهت إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن التقديم على الوظائف من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

رئيس قسم تقديم الخدمات/ تقنية المعلومات.

محلل تقديم الخدمات.

محلل إدارة البيانات.

موعد التقديم على وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وأشارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن التقديم متاح عبر عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023م، ويستمر حتى تاريخ 5 يناير 2024م.

رابط التقديم على وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمكلية الفكرية، من خلال الرابط التالي:" اضغط هنــــــا".