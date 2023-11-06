الرئيس الأوغندى يقلل من شأن استبعاد واشنطن لبلاده من صفقة تجارية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، إن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير أهميتها، بعد أن أعلنت واشنطن انسحاب أوغندا من اتفاقية تجارية كبيرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، أنه سيتم استبعاد أوغندا، إلى جانب جمهورية أفريقيا الوسطى والجابون والنيجر، من قائمة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) اعتبارًا من يناير 2024.

ويسمح قانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي يعود تاريخه إلى عام 2000، للدول الأفريقية بتصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية غير أن هذه المعاملة التجارية التفضيلية تخضع لسلسلة من الشروط من حيث التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.

وفي رسالة إلى الكونجرس، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الأوغندية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي كان محور انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والدول الغربية منذ اعتماد قانون في مايو/أيار أطلق عليه اسم “مكافحة حقوق الإنسان”، قانون المثلية الجنسية 2023”.

لكن يوري موسيفيني قال للأوغنديين يوم الأحد "ألا يقلقوا كثيرًا بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لثني شركاتهم عن الاستثمار في أوغندا وإزالة أوغندا من قائمة قانون النمو والفرص في أفريقيا".

وتابع على موقع X (تويتر سابقًا): "بعض هؤلاء الممثلين في العالم الغربي يبالغون في تقدير أنفسهم ويقللون من شأن المناضلين من أجل الحرية في إفريقيا".

وقال الرئيس في أوغندا، يمكننا أن ننجح في تحقيق نمونا وأهداف التحول لدينا، حتى لو لم يدعمنا بعض اللاعبين".

وقال أودريك روابوجو، أحد كبار مستشاريه، إن الحكومة ما زالت منفتحة على إجراء مناقشات مع واشنطن، لكنه شعر أن هذا الاستبعاد سيضر "بالمزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة".

وشدد أودريك روابوجو على أنه "حتى لو كانت التجارة الأوغندية عبر قانون أغوا ضئيلة، فإن نمو صادراتنا إلى الولايات المتحدة والشركاء الآخرين كان ركيزة مهمة لاستراتيجيتنا الاقتصادية".

وبمجرد إقرار "قانون مكافحة المثلية الجنسية"، دعا جو بايدن إلى إلغائه الفوري وهدد بتقليص المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.

وينص القانون على فرض عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يقيمون علاقات مثلية أو "يروجون" للمثلية الجنسية وفي أغسطس/آب، أعلن البنك الدولي تعليق القروض الجديدة لأوغندا.