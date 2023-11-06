الرئيس الإيراني سيحضر إلى السعودية الأحد للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي

افادت وسائل اعلام ايرانية بان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سيحضر إلى السعودية الأحد للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي الخاص بمناقشة الحرب على غزة.

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