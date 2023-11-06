"القسام"- لبنان: قصفنا مستوطنة "نهاريا" وجنوب حيفا بـ16 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال

أعلنت كتائب "القسام"- لبنان، في بيان، أننا "قصفنا مستوطنة "نهاريا" وجنوب حيفا شمال فلسطين بـ16 صاروخاً، رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

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