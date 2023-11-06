"حزب الله": استهدفنا ‏التجهيزات الفنية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (16:20) من عصر يوم الأثنين الواقع في ‌‏06/11/2023 ‏التجهيزات الفنية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها".‏

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