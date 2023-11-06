أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (16:30) من عصر يوم الإثنين الواقع في ‌‏06/11/2023 ‏موقعي المالكية وجل الدير بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقعي المالكية وجل الدير بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيهما إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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