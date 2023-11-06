محافظ البقاع تراس اجتماعا لممثلي المنظمات الدولية والجمعيات في إطار متابعة خطة الطوارئ

ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعا لممثلي المنظمات الدولية والجمعيات والهيئات الفاعلة والعاملة ضمن نطاق المحافظة وهي: UNHCR, UNDP, UNICEF, WFP, IOM, الصليب الأحمر اللبناني، (LRC) منظمة الرؤية العالمية (WV), جمعية إنقاذ الأطفال الدولية )Save The Childen، المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، الصندوق الدولي للتأهيل (WRF)، وذلك في إطار متابعة خطة الطوارئ الموضوعة لمواجهة أية تداعيات قد يشهدها لبنان عموما والمحافظة خصوصا.

استهل المحافظ ابو جوده الاجتماع مرحبًا بالحضور، وأثنى" على الدور الذي تقوم به هذه المنظمات والجمعيات من خلال عملها اليومي والدؤوب المواكب للأحداث وقال:" اجتماعنا اليوم هو بصدد متابعة خطة الطوارئ والتدخل في حال حصول عمليات نزوح لأشخاص لبنانيين الى المحافظة".

وخلال الاجتماع لفت ابو جوده الى أنه "يجب ان نكون يدا واحدة وعلى جهوزية تامة وأن يكون التنسيق متكاملا وفعالا".

واستمع ابو جوده من ممثلي المنظمات والجمعيات عن المقترحات والخطط التي وضعت لهذه الغاية، وقد شدد هؤلاء الممثلين على "وضع امكانياتهم كافة بتصرف المحافظة من اجل تقديم الدعم الكامل والوقوف إلى جانب أهلنا في لبنان".