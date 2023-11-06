انت الان تتابع خبر نائب: القضاء يحقق مع مدير عام في البنك المركزي بسبب تلاعب بالدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكلابي في منشور عبر منصة "أكس"، إن "القضاء العراقي يحقق مع المدير العام المسؤول عن الحوالات والاعتمادات في البنك المركزي لشبهات فساد وتسبب بالتلاعب باسعار الدولار وقضايا خطرة أخرى".

وأضاف، "هذا الشخص مكن المصرف الاهلي المعروف بـ( الاردني ) من الاستحواذ على ملياري دولار شهرياً".



وأتم منشوره، بوسم: "فساد البنك المركزي".