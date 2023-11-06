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لبنان.. "حزب الله" ينفذ هجوما ضخما على مواقع إسرائيلية

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بغداد - ياسين صفوان - واستهدف "حزب الله" موقع الراهب المقابل لبلدة عيتا الشعب على الحدود اللبنانبة، وموقع "أفيفيم" العسكري بصواربخ موجهة من الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل اعلام عربية، أن "المسيرات الإسرائيلية لا تزال تحلق بأجواء جنوب لبنان".


وأفادت مصادر إسرائيلية ولبنانية بأصوات انفجارات في حيفا ونهاريا وعكا، وهو أمر لم يحدث منذ نحو 20 عاما.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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