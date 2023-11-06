شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا...احتجاز شخص لإطلاقه النار بالمحكمة الدستورية بكارلسروه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، أن قاضيًا أصدر مذكرة اعتقال وأمر باحتجاز رجل، 41 عامًا، بعد ظهر أمس الأحد، بعد أن ركض باتجاه رجال شرطة وأطلق رصاصة من بندقية ضغط هواء على أرضية المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بمدينة كارلسروه.

ولم يصب أحد في الحادث، في حين أصاب المشتبه به رجل شرطة بجروح طفيفة أثناء مقاومته له خلال عملية اعتقاله. ويزعم أيضًا أن المشتبه به أصاب رجل شرطة آخر بجروح خطيرة أثناء نقله إلى مركز الشرطة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية الألمانية، المسؤولة عن تأمين المحكمة، إن الرجل كان محظوظًا للغاية لأنه لم يتعرض لإطلاق النار خلال الحادث.

وأضافت المتحدثة أن رجل شرطة قام بسحب سلاحه الناري وصوبه نحو المشتبه به.

والمحكمة الدستورية الاتحادية هي المحكمة العليا في ألمانيا المختصة بالقضايا الدستورية.