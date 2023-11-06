شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا.. مقتل 9 في عملية هروب مسلح من سجن بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل في غينيا في بيان اليوم الإثنين أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن اقتحم مسلحون سجنا في العاصمة في مطلع الأسبوع، وأطلقوا لفترة وجيزة سراح الحاكم العسكري السابق موسى داديس كامارا ومعتقلين عسكريين آخرين.

وتابعت الوزارة في أول بيان رسمي تصدره عن اقتحام السجن الذي وقع صباح يوم السبت، أن السلطات عثرت على جثث 3 من المهاجمين و4 من أفراد قوات الأمن وجثتين لشخصين آخرين.

وقالت إن 6 آخرين يتلقون العلاج في المستشفى من إصابات بأعيرة نارية.

القتل غير العمد

وأكد مسؤولون أن قوات نفذت عمليات تفتيش لمنازل وسيارات بعد اقتحام السجن وعثرت على الرئيس السابق كامارا واثنين من الضباط الهاربين من السجن وأعادت اعتقالهم، وأضافوا أن ضابطا ثالثا لا يزال هاربا.

وذكر بيان الوزارة أن كامارا والضباط الذين حاولوا الفرار يخضعون للتحقيق بتهمة القتل غير العمد ومخالفات وجرائم أخرى.

ونفى محام يمثل كامارا في وقت سابق إشارات على أن القائد العسكري السابق هو الذي دبر اقتحام السجن وقال إنه اختطف من المنشأة بالقوة.