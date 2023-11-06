شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق الصين وأستراليا على إنهاء الخلافات بينهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، إن العلاقات المستقرة بين الصين وأستراليا تخدم مصالح كلا البلدين، مؤكدًا أن على الجانبين توسيع أُطر التعاون بينهما، في إشارة لاستعداد بكين لتجاوز التوترات الأخيرة.

وقال شي، لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وهو أول زعيم أسترالي يزور بكين منذ عام 2016، إنه يتعين على الصين وأستراليا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينما تعملان على بناء التفاهم المتبادل والثقة.

علاقات تجارية متبادلة

بين الصين وأستراليا علاقات تجارية منذ عقود، فبكين أكبر شريك تجاري لكانبيرا في شراء المواد الغذائية والموارد الطبيعية الأسترالية، لكن العلاقات توترت بعد اتهام أستراليا للصين عام 2017 بالتدخل في سياساتها.

وفي نوفمبر، سعى ألبانيز، لتحقيق استقرار في علاقات البلدين بعد أن أصبح رئيسا للوزراء في مايو من العام الماضي، حيث التقى الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وبدأت الصين في خفض الحواجز التجارية مع أستراليا من خلال السماح بواردات الفحم في يناير، وإلغاء الرسوم الجمركية على الشعير في أغسطس، وفي الشهر الماضي، وافقت بكين على مراجعة الرسوم المفروضة بنسبة 218 % على النبيذ الأسترالي.